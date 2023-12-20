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Брат звезды «Счастливы вместе» Юлии Захаровой рассказал, почему её не позвали в «Букины»

В недавнем интервью Антон Тульский, брат актрисы Юлии Захаровой, которую не пригласили сниматься в «Букиных», рассказал, что артистка очень сильно из-за этого расстроилась. В «Счастливы вместе» она играла Елену Полено.

По словам Тульского, скорее всего, его сестру не позвали из-за изменения концепции.

А то, что расстроилась, — конечно, обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль.

Тульский добавил, что семья Захаровой не обращает внимания на сплетни вокруг актрисы.

Вы должны понимать, что Юлии всегда завидовали подобные «коллеги». Она талант от природы — была одной из лучших на курсе Гончарова в ГИТИСЕ, и её первой утвердили в проект сериала.

Букины выходят на телеканале ТНТ в 20:00 мск. Для просмотра уже доступно четыре эпизода.