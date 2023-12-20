Второй сезон сериала «Андор» отложили до 2025 года

Disney опубликовала расписание выхода своих фильмов и сериалов, которые выйдут в 2024 году. Пользователи обратили внимание, что в нём нет второго сезона «Андора», премьера которого должна была состояться в следующем августе.

Сейчас же продолжения триллера нет в расписании — в 2024 году по «Звёздным войнам» выйдут четыре проекта. Это сериалы «Аколит» и «Опорная команда» и новые сезоны мультфильмов «Бракованная партия» и «Сказания о джедаях». Судя по всему, на сроки релиза повлияла забастовка актёров США, из-за которой авторам пришлось отложить выход шоу до 2025-го.

Первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» благодаря проработанным персонажам, хорошему сценарию и отличной актёрской игре.