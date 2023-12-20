Для Genshin Impact вышел патч 4.3 с новыми персонажами, заданиями и наградами

20 декабря для Genshin Impact вышло крупное обновление под версией 4.3. Он будет доступен игрокам в течение ближайших шести недель — 30 января разработчики выпустят апдейт 4.4 со множеством нововведений.

Трейлер обновления 4.3 для Genshin Impact

Видео доступно на YouTube-канале Genshin Impact. Права на видео принадлежат HoYoverse.

В обновлении 4.3 в игру добавили двух новых персонажей:

Навию стихии гео (доступна в баннерах до 9 января)

стихии гео (доступна в баннерах до 9 января) Шеврез стихии пиро (доступна в баннерах с 10 января).

В версии 4.3 разработчики также добавили второстепенные сюжетные квесты. Один из них — задание легенд Навии, которое должно раскрыть характер и историю персонажа. Главным временным ивентом стало большое сюжетное событие с рядом мини-игр, в котором мы вместе с Шеврез, Аякой и Фуриной будем снимать кино в Фонтейне. За прохождение можно получить новый четырёхзвёздочный меч.

С полным списком изменений в патче можно ознакомиться в нашем отдельном материале.