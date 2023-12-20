Эксперт рассказал, какой тип приложений самый опасный для смартфонов

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский рассказал, какие приложения опасны для смартфонов. Наибольшую опасность представляют приложения, которые запрашивают доступ к микрофону.

По словам Раевского, пользователь никогда не знает наверняка, действительно ли программа использует микрофон по назначению.

Были прецеденты, когда приложение, которое вроде абсолютно легально должно иметь доступ к микрофону, сохраняло всё, что записывается. То есть от него ничего плохого не ожидаешь. Но оно вполне может выполнять шпионские функции.

Ещё эксперт заявил, что на современные смартфоны будет труднее установить специальные жучки для шпионажа, потому что они «миниатюризированы».