В WhatsApp появятся удобные фильтры для чатов
Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для бета-версии программы, в котором добавили новую функцию. Речь идёт о фильтрах для чатов, которые направлены на разделение переписок по категориям.
Так, сейчас в приложении чаты можно разделить на три новых фильтра:
- «Не прочитано» — отображает диалоги и чаты, в которых пользователь до сих пор прочитал не все сообщения.
- «Контакты» — отображает переписки с пользователями из списка контактов.
- «Группы» — отображает групповые чаты и переписки с большим количеством участников.
Сейчас новый функционал доступен только бета-тестерам приложения на ПК. Судя по всему, совсем скоро обновление доберётся и до обычных пользователей как на десктопном клиенте, так и на iOS с Android.
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