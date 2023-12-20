В WhatsApp появятся удобные фильтры для чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили новый апдейт для бета-версии программы, в котором добавили новую функцию. Речь идёт о фильтрах для чатов, которые направлены на разделение переписок по категориям.

Так, сейчас в приложении чаты можно разделить на три новых фильтра:

« Не прочитано » — отображает диалоги и чаты, в которых пользователь до сих пор прочитал не все сообщения.

» — отображает диалоги и чаты, в которых пользователь до сих пор прочитал не все сообщения. « Контакты » — отображает переписки с пользователями из списка контактов.

» — отображает переписки с пользователями из списка контактов. «Группы» — отображает групповые чаты и переписки с большим количеством участников.

Сейчас новый функционал доступен только бета-тестерам приложения на ПК. Судя по всему, совсем скоро обновление доберётся и до обычных пользователей как на десктопном клиенте, так и на iOS с Android.