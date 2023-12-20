Для шутера The Finals вышел крупный новогодний патч с зимним Монако

Разработчики популярного шутера The Finals выпустили новогоднее обновление. Оно добавило в игру рождественские предметы, которые можно получить полностью бесплатно во внутриигровом магазине. Кроме того, на карте Монако наступила зима — на ней выпал снег, появились снеговики и ёлка.

Видео доступно на YouTube-канале THE FINALS. Права на видео принадлежат Embark Studios.

Помимо новогодней атмосферы, для The Finals также вышел первый большой патч, основанный на отзывах игроков. Авторы уменьшили разброс пуль у АКМ, ослабили сверхпопулярные мины, взрывчатку C4 и RPG-7, а также исправили застревание моделей в пене от пушки Goo Gun.

С полным списком изменений можно ознакомиться в официальном посте от разработчиков в Steam. Новогодний ивент в The Finals продлится до 3 января.