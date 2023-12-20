Вышла пятая серия «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе»

20 декабря на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера новой серии «Букиных» — продолжения знаменитого комедийного сериала «Счастливы вместе». Для просмотра доступен пятый эпизод, а в четверг выйдет последняя серия на этой неделе.

Новая серия «Букиных» расскажет о том, как Гена решает попробовать самый дорогой коньяк в своей жизни, что станет серьёзной проверкой их дружбы с Данилой. Даша, рискуя своей жизнью, помогает с домашним заданием для своей внучки, а Рома уже по традиции будет бороться за сердце Аси с её бойфрендом.

Всего в первый сезон «Букиных» войдёт 10 эпизодов — последние серии начнут выходить на следующей неделе в 20:30 мск. После этого шоу уйдёт на перерыв до выхода продолжения.