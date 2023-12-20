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Студия Дэвида Бекхэма снимет сериал про эру «Галактикос» в мадридском «Реале»

Студия Дэвида Бекхэма снимет сериал про эру «Галактикос» в мадридском «Реале»
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По данным издания Deadline, студия Дэвида Бекхэма Studio 99 и кинокомпания Fulwell 73 начали работу над новым документальным сериалом про футбол. Он будет посвящён периоду «Галактикос», когда за команду играли самые дорогие футболисты мира, включая Зинедина Зидана, самого Бекхэма, Роналдо, Луиша Фигу и других суперзвёзд.

Инсайдеры отмечают, что кабельный телеканал ESPN пока ещё не одобрил производство шоу, однако переговоры уже на финальных стадиях. По своей структуре проект будет напоминать другие спортивные сериалы последних лет — «Последний танец» про Майкла Джордана, «Всё или ничего» про «Ювентус» и «Бекхэма» про карьеру знаменитого британского полузащитника.

У «Галактикос» пока нет точной даты выхода.

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