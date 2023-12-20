Вышел трейлер финала «Слово пацана» — премьера уже 21 декабря

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер финального, восьмого эпизода сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Последний эпизод выйдет уже 21 декабря — зрители узнают, чем закончится история «Универсамовских», а также, что ждёт Марата, Андрея, Адидаса и медсестру Наташу.

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink и Start.

Изначально последний эпизод должен был выйти 21 декабря, после чего авторы сериала перенесли его на неопределённый срок. Однако затем режиссёр проекта Жора Крыжовников успокоил зрителей, объявив, что шоу закончится в указанный день. При этом финал будет отличаться от слитого ранее эпизода.

Сериал «Слово пацана» стартовал в начале ноября. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Шоу пока не продлили на второй сезон, однако, учитывая его невероятную популярность, это может произойти уже в ближайшее время.