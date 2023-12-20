Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Любимые фильмы Зака Снайдера — «Звёздные войны», «Синий бархат», «Экскалибур» и «Весь этот джаз»

Режиссёр Зак Снайдер назвал четыре своих любимых фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр Зак Снайдер, известный по «Хранителям», «Лиге справедливости» и грядущей «Мятежной Луне», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые он пересматривает с большим удовольствием.

В список вошли популярные ленты из 1970-х и 1980-х, включая классические «Звёздные войны» и триллер «Синий бархат» Дэвида Линча.

Любимые фильмы Зака Снайдера

  • «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) — один из самых популярных научно-фантастических фильмов всех времён.
  • «Весь этот джаз» (1979) — мюзикл режиссёра Боба Фосси про нелёгкую жизнь хореографа Джо Гидеона.
  • «Экскалибур» (1981) — культовая фэнтези-драма о мече легендарного короля Артура.
  • «Синий бархат» (1986) — один из самых известных триллеров Дэвида Линча.

«Мятежная Луна» Зака Снайдера выйдет на Netflix уже 22 декабря. После этого постановщик выпустит режиссёрскую версию картины с расширенным хронометражем и рейтингом «18+».

Материалы по теме
Зак Снайдер: я бы очень хотел, чтобы в «Мятежной луне» снялся Леброн Джеймс
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android