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Режиссёр Зак Снайдер назвал четыре своих любимых фильма

Режиссёр Зак Снайдер, известный по «Хранителям», «Лиге справедливости» и грядущей «Мятежной Луне», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые он пересматривает с большим удовольствием.

В список вошли популярные ленты из 1970-х и 1980-х, включая классические «Звёздные войны» и триллер «Синий бархат» Дэвида Линча.

Любимые фильмы Зака Снайдера

« Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) — один из самых популярных научно-фантастических фильмов всех времён.

(1977) — один из самых популярных научно-фантастических фильмов всех времён. « Весь этот джаз» (1979) — мюзикл режиссёра Боба Фосси про нелёгкую жизнь хореографа Джо Гидеона.

(1979) — мюзикл режиссёра Боба Фосси про нелёгкую жизнь хореографа Джо Гидеона. « Экскалибур» (1981) — культовая фэнтези-драма о мече легендарного короля Артура.

(1981) — культовая фэнтези-драма о мече легендарного короля Артура. «Синий бархат» (1986) — один из самых известных триллеров Дэвида Линча.

«Мятежная Луна» Зака Снайдера выйдет на Netflix уже 22 декабря. После этого постановщик выпустит режиссёрскую версию картины с расширенным хронометражем и рейтингом «18+».