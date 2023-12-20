Режиссёр Зак Снайдер назвал четыре своих любимых фильма
Режиссёр Зак Снайдер, известный по «Хранителям», «Лиге справедливости» и грядущей «Мятежной Луне», рассказал о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd артист назвал сразу четыре картины, которые он пересматривает с большим удовольствием.
В список вошли популярные ленты из 1970-х и 1980-х, включая классические «Звёздные войны» и триллер «Синий бархат» Дэвида Линча.
Любимые фильмы Зака Снайдера
- «Звёздные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» (1977) — один из самых популярных научно-фантастических фильмов всех времён.
- «Весь этот джаз» (1979) — мюзикл режиссёра Боба Фосси про нелёгкую жизнь хореографа Джо Гидеона.
- «Экскалибур» (1981) — культовая фэнтези-драма о мече легендарного короля Артура.
- «Синий бархат» (1986) — один из самых известных триллеров Дэвида Линча.
«Мятежная Луна» Зака Снайдера выйдет на Netflix уже 22 декабря. После этого постановщик выпустит режиссёрскую версию картины с расширенным хронометражем и рейтингом «18+».
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