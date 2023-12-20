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Пользователи PlayStation назвали лучшие игры 2023 года — лидирует «Человек-паук 2»

Пользователи PlayStation назвали лучшие игры 2023 года — лидирует «Человек-паук 2»
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Представители официального блога PlayStation подвели итоги премии PS Blog Game of the Year Awards 2023. В её рамках игроки выбрали лучшие игры в 18 различных номинациях. Причём в восьми из них победил «Человек-паук 2».

Фото: PlayStation

Победители в различных номинациях

  • Лучший новый персонаж — Веном («Человек-паук 2»)
  • Лучшая история — «Человек-паук 2»
  • Лучшая графическая составляющая — «Человек-паук 2»
  • Лучшее художественное исполнение — Alan Wake 2
  • Лучший аудиодизайн — «Человек-паук 2»
  • Саундтрек года — «Человек-паук 2»
  • Лучшие возможности для доступности — «Человек-паук 2»
  • Лучшее использование возможностей геймпада DualSense — «Человек-паук 2»
  • Лучший опыт многопользовательской игры — Baldur’s Gate 3
  • Лучшая поддержка — Fortnite
  • Лучшее дополнение — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  • Лучшая спортивная игра — EA Sports FC 24
  • Лучшая инди-игра — Sea of Stars
  • Игра года для VR2 — Resident Evil Village VR Mode
  • Игра года для PS4 — Hogwarts Legacy
  • Игра года для PS5 — «Человек-паук 2»
  • Студия года — Insomniac Games
  • Самая ожидаемая игра 2024 года — GTA 6
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