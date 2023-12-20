Пользователи PlayStation назвали лучшие игры 2023 года — лидирует «Человек-паук 2»

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Представители официального блога PlayStation подвели итоги премии PS Blog Game of the Year Awards 2023. В её рамках игроки выбрали лучшие игры в 18 различных номинациях. Причём в восьми из них победил «Человек-паук 2».

Фото: PlayStation

Победители в различных номинациях

Лучший новый персонаж — Веном («Человек-паук 2»)

Лучшая история — «Человек-паук 2»

Лучшая графическая составляющая — «Человек-паук 2»

Лучшее художественное исполнение — Alan Wake 2

Лучший аудиодизайн — «Человек-паук 2»

Саундтрек года — «Человек-паук 2»

Лучшие возможности для доступности — «Человек-паук 2»

Лучшее использование возможностей геймпада DualSense — «Человек-паук 2»

Лучший опыт многопользовательской игры — Baldur’s Gate 3

Лучшая поддержка — Fortnite

Лучшее дополнение — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Лучшая спортивная игра — EA Sports FC 24

Лучшая инди-игра — Sea of Stars

Игра года для VR2 — Resident Evil Village VR Mode

Игра года для PS4 — Hogwarts Legacy

Игра года для PS5 — «Человек-паук 2»

Студия года — Insomniac Games

Самая ожидаемая игра 2024 года — GTA 6