Пользователи PlayStation назвали лучшие игры 2023 года — лидирует «Человек-паук 2»
Представители официального блога PlayStation подвели итоги премии PS Blog Game of the Year Awards 2023. В её рамках игроки выбрали лучшие игры в 18 различных номинациях. Причём в восьми из них победил «Человек-паук 2».
Фото: PlayStation
Победители в различных номинациях
- Лучший новый персонаж — Веном («Человек-паук 2»)
- Лучшая история — «Человек-паук 2»
- Лучшая графическая составляющая — «Человек-паук 2»
- Лучшее художественное исполнение — Alan Wake 2
- Лучший аудиодизайн — «Человек-паук 2»
- Саундтрек года — «Человек-паук 2»
- Лучшие возможности для доступности — «Человек-паук 2»
- Лучшее использование возможностей геймпада DualSense — «Человек-паук 2»
- Лучший опыт многопользовательской игры — Baldur’s Gate 3
- Лучшая поддержка — Fortnite
- Лучшее дополнение — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
- Лучшая спортивная игра — EA Sports FC 24
- Лучшая инди-игра — Sea of Stars
- Игра года для VR2 — Resident Evil Village VR Mode
- Игра года для PS4 — Hogwarts Legacy
- Игра года для PS5 — «Человек-паук 2»
- Студия года — Insomniac Games
- Самая ожидаемая игра 2024 года — GTA 6
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