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Райан Гослинг записал три версии песни I'm Just Ken из «Барби»

Райан Гослинг записал три версии песни I'm Just Ken из «Барби»
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Многим зрителям фильм «Барби» запомнился песней I'm Just Ken — её исполнил Райан Гослинг в образе Кена. В связи с этим недавно актёр записал сразу три версии трека: акустическую, диско и рождественскую.

Ролик опубликовал американский лейбл Atlantic Records, который принадлежит Warner Music Group.

Видео доступно на YouTube-канале Atlantic Records. Права на видео принадлежат Atlantic Records.

Напомним, «Барби» собрала в мировом прокате больше $ 1,44 млрд. Ленте предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар», включая лучшую второстепенную роль для Райана Гослинга. Режиссёром картины выступила Грета Гервиг.

Мировая премьера ленты состоялась 21 июля, а в сентябре картина добралась и до цифровых сервисов.

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