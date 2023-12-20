Райан Гослинг записал три версии песни I'm Just Ken из «Барби»

Многим зрителям фильм «Барби» запомнился песней I'm Just Ken — её исполнил Райан Гослинг в образе Кена. В связи с этим недавно актёр записал сразу три версии трека: акустическую, диско и рождественскую.

Ролик опубликовал американский лейбл Atlantic Records, который принадлежит Warner Music Group.

Видео доступно на YouTube-канале Atlantic Records. Права на видео принадлежат Atlantic Records.

Напомним, «Барби» собрала в мировом прокате больше $ 1,44 млрд. Ленте предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар», включая лучшую второстепенную роль для Райана Гослинга. Режиссёром картины выступила Грета Гервиг.

Мировая премьера ленты состоялась 21 июля, а в сентябре картина добралась и до цифровых сервисов.