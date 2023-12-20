Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Самый популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года

Самый популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии

Самый популярный техноблогер Маркес Браунли в своём новом ролике выбрал лучшие смартфоны 2023 года. Его фаворитом выступил Google Pixel 8 — автор назвал гаджет идеальным практически во всех аспектах.

Видео доступно на YouTube-канале Marques Brownlee. Права на видео принадлежат Marques Brownlee.

Устройством с самой качественной камерой и лучшим временем автономности был признан iPhone 15 Pro. Гаджет себя отлично показывает как при съёмке видео, так и при создании фото. Что касается сегмента складных смартфонов, то здесь безоговорочным победителем блогер назвал OnePlus Open.

Наилучшим большим девайсом оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (дисплей 6,8 дюйма). Также Брауни назвал лучший маленький смартфон — им стал Asus Zenfone 10 с размером дисплея всего в 5,8 дюйма.

Материалы по теме
В школах России запретили использовать смартфоны
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android