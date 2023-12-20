Самый популярный техноблогер назвал лучшие смартфоны 2023 года

Самый популярный техноблогер Маркес Браунли в своём новом ролике выбрал лучшие смартфоны 2023 года. Его фаворитом выступил Google Pixel 8 — автор назвал гаджет идеальным практически во всех аспектах.

Видео доступно на YouTube-канале Marques Brownlee. Права на видео принадлежат Marques Brownlee.

Устройством с самой качественной камерой и лучшим временем автономности был признан iPhone 15 Pro. Гаджет себя отлично показывает как при съёмке видео, так и при создании фото. Что касается сегмента складных смартфонов, то здесь безоговорочным победителем блогер назвал OnePlus Open.

Наилучшим большим девайсом оказался Samsung Galaxy S23 Ultra (дисплей 6,8 дюйма). Также Брауни назвал лучший маленький смартфон — им стал Asus Zenfone 10 с размером дисплея всего в 5,8 дюйма.