Фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе выйдет в России 23 декабря — СМИ

Издание CINEMAPLEX сообщило, что фильм «Вонка» с Тимоти Шаламе выйдет в российском прокате 23 декабря. Список кинотеатров, в которых пройдут показы ленты, пока не раскрывается.

Напомним, по итогам первого уикенда сборы картины «Вонка» в США составили $ 39 млн. Это не самый внушительный результат, однако он оказался несколько выше, чем предрекали некоторые аналитики. Для окупаемости ленте нужно собрать всего около $ 250 млн — бюджет составил примерно $ 125 млн.

Фильм станет приквелом романа «Чарли и шоколадная фабрика», получившего две экранизации (в 1971 году от Мэла Стюарта и в 2006-м от Тима Бёртона). Он расскажет о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику.

Премьера «Вонки» в кинотеатрах мира состоялась 15 декабря 2023 года.