Вышел новый трейлер сериала «Режим» с Кейт Уинслет от HBO

Компания HBO опубликовала новый трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет в главной роли. Многим зрителям оскароносная актриса знакома по роли Розы в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграет высокопоставленную особу — судя по всему, президента вымышленного европейского государства.

Шоураннером «Режима» выступил Уилл Трэйси (сценарист «Наследников»). Кресло режиссёра разделили Стивен Фрирз и Джессика Хоббс.

Премьера сериала «Режим» состоится 3 марта 2024 года в стриминговом сервисе HBO Max.