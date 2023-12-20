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Вышел новый трейлер сериала «Режим» с Кейт Уинслет от HBO

Вышел новый трейлер сериала «Режим» с Кейт Уинслет от HBO
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Компания HBO опубликовала новый трейлер мини-сериала «Режим» с Кейт Уинслет в главной роли. Многим зрителям оскароносная актриса знакома по роли Розы в «Титанике» Джеймса Кэмерона.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Сериал расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграет высокопоставленную особу — судя по всему, президента вымышленного европейского государства.

Шоураннером «Режима» выступил Уилл Трэйси (сценарист «Наследников»). Кресло режиссёра разделили Стивен Фрирз и Джессика Хоббс.

Премьера сериала «Режим» состоится 3 марта 2024 года в стриминговом сервисе HBO Max.

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