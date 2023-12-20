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Вышел первый трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» с Анастасией Евграфовой

Вышел первый трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» с Анастасией Евграфовой
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«Кинопоиск» представил дебютный трейлер детективного сериала «Внутри убийцы» с Анастасией Евграфовой в главной роли. Шоу основано на одноимённом романе Майка Омера.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат Zoom Production.

Сериал расскажет о сотруднике следственного комитета Тимофее Волохе и профайлере Зое Волгиной, которые расследуют дело серийного убийцы. Примечательно, что каждое место преступления душитель превращает в ритуальный арт-объект.

Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор») и Анастасия Евграфова («Игра на выживание»). Постановщиком выступил Владимир Мирзоев (сериал «Топи»). Музыку к шоу написала группа «АИГЕЛ» — их трек использовался в сериале «Слове пацана».

Дата премьеры «Внутри убийцы» пока не раскрывается.

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