Warner Bros. Discovery может купить Paramount — СМИ

По информации источников издания Axios, генеральные директоры Warner Bros. Discovery и Paramount Global, Дэвид Заслав и Боб Бакиш, встречались для того, чтобы обсудить потенциальное слияние. Встреча длилась около нескольких часов.

Отмечается, что Заслав обсуждал поглощение и с Шари Редстоун, которая владеет National Amusements Inc. (материнская компания Paramount Pictures). Согласно данным, стороны обсуждают два варианта сделки — слияние Warner Bros. с Paramount Global или с NAI.

Интересно, что в случае, если Warner Bros. Discovery в итоге купит Paramount Global, компания получит права на «Миссию невыполнима», «Терминатора», «Трансформеров», «Черепашек-ниндзя», «Звёздный путь», «Тихое место» и другие франшизы.