Ремейк Resident Evil 4 сравнили на PS5 и iPhone 15 Pro

Вчера на iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad и Mac состоялся релиз ремейка Resident Evil 4. Блогер с канала Cycu1 выпустил ролик, в котором сравнил версию игры на iPhone 15 Pro и PS5.

На скриншотах со сравнением можно увидеть, что версия сурвайвал-хоррора на смартфоне выглядит достойно. В целом, конечно, она уступает PS5 по уровню графики и проработке моделей, однако смотрится ремейк всё равно отлично.

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Фото: Cycu1

Видео доступно на YouTube-канале Cycu1. Права на видео принадлежат Cycu1, Capcom.

Стоимость игры на устройствах Apple составляет 2150 рублей. Также к ремейку продаётся набор Extra DLC Pack со скинами для оружия и костюмами — его оценили в 1060 рублей. Тайтл занимает на устройстве около 12 ГБ.