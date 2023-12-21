Комедийный боевик «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом выйдет в ноябре 2024 года

Издание Deadline сообщило, что комедийный боевик «Красный» с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом в главных ролях перенесли. Изначально ленту хотели выпустить до конца 2023-го, но в итоге отложили премьеру до 15 ноября 2024 года.

Ленту хотят выпустить накануне Дня благодарения, чтобы мотивировать ещё больше людей сходить в кинотеатры. «Красный» представляет собой комедийный боевик, главной темой которого стало Рождество. Других деталей сюжета нет.

Согласно последнему информационному бюллетеню журналиста Мэтью Беллони из издания Puck, Дуэйн Джонсон заработал за фильм «Красный» рекордный гонорар. Заработок актёра за ленту составил $ 50 млн. Эта сумма — самая большая, которую актёр заработал за одну роль, и самая высокая зарплата среди всех актёров, которым платили за одну роль. Это без учёта дополнительных выплат.