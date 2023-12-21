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Вышел фильм «Триггер», продолжающий одноимённый сериал

Вышел фильм «Триггер», продолжающий одноимённый сериал
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Сегодня состоялась премьера фильма «Триггер», который продолжает события второго сезона одноимённого сериала. Ленту уже можно посмотреть на «Кинопоиске». Картина длится 1 час и 48 минут.

Фильм рассказывает о том, как психолог Артём Стрелецкий сбегает из Москвы, но прошлое не желает его отпускать. Герою предстоит столкнуться с последствиями своего решения и встретиться со старыми знакомыми.

«Триггер» — психологический драматический сериал, рассказывающий про психолога Артёма Стрелецкого и его необычный метод лечения своих пациентов путём провокации, агрессии, стресса и тому подобного. Шоу получило высокие оценки от критиков и зрителей. Второй сезон вышел в 2022 году, третий уже находится в разработке.

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