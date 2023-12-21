Сидни Суини в подростковом возрасте мечтала уменьшить свою грудь

Актриса Сидни Суини, известная по сериалу «Эйфория», рассказала, что в школьные времена мечтала уменьшить свою грудь. Суини не сделала этого, поскольку её отговаривала даже мама.

По словам актрисы, она планировала уменьшить грудь сразу после совершеннолетия, но в итоге не сделала этого, и сейчас не жалеет.

Когда я училась в старших классах, мне было неудобно из-за того, какая у меня большая грудь, и я говорила, что сделаю её меньше. Моя мама сказала мне: «Не делай этого. Ты пожалеешь об этом в колледже». И я так рада, что не сделала этого. Она мне нравится. Она моя лучшая подруга.

Суини отметила, что девушкам важно ценить красоту своего тела и не стесняться его показывать, потому что это вполне нормально.