Вышла финальная серия сериала «Слово пацана»

Сегодня утром на Wink и START состоялась премьера восьмого, финального эпизода сериала «Слово пацана». Серию уже можно посмотреть — она длится 58 минут.

Изначально последний эпизод должен был выйти 21 декабря, после чего авторы сериала перенесли его на неопределённый срок из-за желания доработать финальную серию. Фанаты забеспокоились, что не увидят финал вовремя, но эпизод вышел в назначенный изначально срок.

Шоу рассказывает о конце 1980-х в СССР, когда перестройка подорвала привычную жизнь всей страны, а молодёжь на улицах дралась за уважение. В центре сюжета оказываются несколько парней, которые начинают зарабатывать авторитет, попутно решая собственные проблемы.

Проект получил высокие оценки и зрительскую любовь.