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Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет молодого Джона Кеннеди — инсайдер

Звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет молодого Джона Кеннеди — инсайдер
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По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, на которую обратило внимание издание World of Reel, звезда «Оно» Билл Скарсгард сыграет молодого президента США Джона Ф. Кеннеди в новом байопике. Его режиссёром выступит Джеймс Грэй, известный по криминальному триллеру «Ярды», драме «Любовники» и приключенческой фантастике «Затерянный город Z».

Лента расскажет о Кеннеди во времена его молодости, когда он служил в военно-морском флоте во время Второй мировой войны. Отмечается, что изначально сценарий написали Эван Килгор и Сэмюэль Франко, но Грэй его переписал.

Ещё инсайдер заявил, что производство ленты должно стартовать в ближайшее время, каких-то других подробностей проекта пока нет.

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