«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом 2023 года у российских пиратов
Компания F.A.C.C.T. по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила топ-10 самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. Самым популярным фильмом по количеству найденных нелегальных копий в 2023 году стал «Аватар: Путь воды». За ним идет кинокомикс «Стражи Галактики 3», замыкает тройку «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби.
В десятку также вошёл «Чебурашка» — отечественная картина занимает шестую строчку. В топ также попали «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Вавилон» и «Миссия невыполнима 7».
Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2023 году
- «Аватар: Путь воды».
- «Стражи Галактики 3».
- «Барби».
- «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
- «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».
- «Чебурашка».
- «Аферисты».
- «Вавилон».
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».
- «Индиана Джонс и колесо судьбы».
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