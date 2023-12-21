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«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом 2023 года у российских пиратов

«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом 2023 года у российских пиратов
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Компания F.A.C.C.T. по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила топ-10 самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. Самым популярным фильмом по количеству найденных нелегальных копий в 2023 году стал «Аватар: Путь воды». За ним идет кинокомикс «Стражи Галактики 3», замыкает тройку «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби.

В десятку также вошёл «Чебурашка» — отечественная картина занимает шестую строчку. В топ также попали «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Вавилон» и «Миссия невыполнима 7».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2023 году

  1. «Аватар: Путь воды».
  2. «Стражи Галактики 3».
  3. «Барби».
  4. «Подземелья и драконы: Честь среди воров».
  5. «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».
  6. «Чебурашка».
  7. «Аферисты».
  8. «Вавилон».
  9. «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая».
  10. «Индиана Джонс и колесо судьбы».
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