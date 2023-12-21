«Аватар: Путь воды» стал самым популярным фильмом 2023 года у российских пиратов

Компания F.A.C.C.T. по просьбе издания «Бюллетень кинопрокатчика» составила топ-10 самых скачиваемых фильмов у российских пиратов. Самым популярным фильмом по количеству найденных нелегальных копий в 2023 году стал «Аватар: Путь воды». За ним идет кинокомикс «Стражи Галактики 3», замыкает тройку «Барби» с Райаном Гослингом и Марго Робби.

В десятку также вошёл «Чебурашка» — отечественная картина занимает шестую строчку. В топ также попали «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Вавилон» и «Миссия невыполнима 7».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в 2023 году