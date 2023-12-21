Культовый сериал «Сверхъестественное» пропадёт из «Кинопоиска» уже 27 декабря

В российских онлайн-кинотеатрах продолжают исчезать популярные голливудские фильмы и сериалы. Уже 27 декабря из «Кинопоиска» пропадёт научно-фантастический сериал «Сверхъестественное». После этого все 15 сезонов шоу станут недоступны для просмотра.

Фото: «Кинопоиск»

Судя по всему, будущая пропажа сериала из онлайн-кинотеатров связана с истечением лицензий после ухода крупных голливудских студий в марте 2022 года. Ранее по этой же причине в онлайне стали недоступны «Офис», «Доктор Кто», «Вавилон 5», проекты Disney и другой контент.

«Сверхъестественное» — культовый научно-фантастический сериал с Джаредом Падалеки и Дженсеном Эклсом. Шоу рассказывает о братьях-Винчестерах, которые путешествуют по США и расследуют паранормальные явления, многие из которых основаны на городских легендах и фольклоре. Сериал транслировался с 2005 по 2020 год и стал одним из самых больших феноменов американского телевидения XXI века.