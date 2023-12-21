Сценарист «Слова пацана» высказался на тему доброго и позитивного кино

В интервью с телеканалом «360» сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарёв порассуждал на тему доброго кино. По словам Золотарёва, он не против позитива в фильмах, но само слово «позитивное» он считает странным.

Сценарист подчеркнул, что искусство в целом никому ничего не должно. Оно постепенно развивается и уже давно существует.

Мне кажется, что искусство никому ничего не должно. Если кому-то кажется, что кинематограф должен снимать позитивное, то я совершенно не возражаю, но слово «позитивное» тоже очень странное. Я боюсь словосочетания «доброе кино»: оно стало ругательным, к сожалению. «Доброе кино» так себе звучит.

Золотарёв выразил мнение, что люди не смотрят доброе кино, так как у них сложилось впечатление, будто его плохо снимают.