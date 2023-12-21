BadComedian анонсировал новогодний обзор — это будут не новые «Ёлки»

Популярный российский блогер Евгений BadComedian Баженов анонсировал выпуск новогоднего обзора. Автор не рассказал, что именно он будет обозревать, однако в этот раз это будут не привычные «Ёлки», а экранизация «новогоднего рассказа от именитого режиссёра».

BadComedian также отметил, что после релиза новогоднего обзора вернётся к работе над «Вызовом» — российским фильмом, часть съёмок которого проходила в космосе.

И на этот Новый год это не франшиза Ёлки (УОУ!). Это весьма дорогая экранизация классического новогоднего рассказа от именитого режиссёра.

В конце декабря будет 25–30 минут новогоднего настроения, после чего я продолжу делать обзор на «ВЫЗОВ» (обзор растёт, в него добавился ещё один фильм).

Судя по всему, новогодний обзор от BadComedian выйдет 31 декабря. Блогер также пообещал рассказать историю, которая совсем недавно «выдернула» его из работы.