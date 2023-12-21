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На ПК и консолях вышла демоверсия файтинга Tekken 8

На ПК и консолях вышла демоверсия файтинга Tekken 8
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Bandai Namco выпустила демоверсию Tekken 8 на ПК и Xbox Series. Её уже могут загрузить все желающие — пользователям PS5 она стала доступна ещё 14 декабря.

В демоверсии Tekken 8 геймеры могут опробовать четырёх бойцов (Кадзуя, Дзин, Пол и Нина), сыграв за них на трёх аренах. В пробной версии доступен исключительно одиночный контент — посоревноваться с другими игроками не получится. При этом и весь прогресс из демо также нельзя будет перенести в полную версию.

Демоверсия Tekken 8 вышла примерно за месяц до релиза — игра поступит в продажу уже 26 января на ПК и консолях. Проект переведут на русский язык с помощью субтитров, и он будет доступен для покупки в России — в Steam стоимость файтинга составляет 4199 рублей.

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