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Сколько лет Шэдоухарт, Астариону, Уиллу и Лаэзель из Baldur's Gate 3

Раскрыт возраст Шэдоухарт, Астариона и других героев из Baldur's Gate 3
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Baldur's Gate 3 вышла четыре месяца назад, и с тех пор фанаты пытаются узнать о своих любимых персонажах абсолютно всё, что только можно. Однако один из самых главных показателей — возраст — всё это время оставался одной из тайн триквела.

На этой неделе в стратегии Idle Champions прошла коллаборация с Baldur's Gate — в неё добавили некоторых героев из проекта Larian. Выяснилось, что самым молодым персонажем стала гитьянка Лаэзель — на момент событий игры ей всего 22 года. Следом идут Уилл (24 года), Шэдоухарт (48 лет) и Астарион — вампиру аж 350 лет.

Возраст некоторых персонажей в Baldur's Gate 3

  • Лаэзель — 22 года.
  • Уилл — 24 года.
  • Шэдоухарт — 48 лет.
  • Астарион — 350 лет.

Возраст остальных героев в культовой RPG всё ещё остаётся неизвестным. Возможно, точные данные геймеры узнают уже после того, как в Idle Champions добавят и других героев одной из лучших игр 2023 года.

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