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Nokia представила бронированный смартфон IS540.2 со съёмной батареей

Nokia представила бронированный смартфон IS540.2 со съёмной батареей
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Компании Nokia и i.safe представили бронированный смартфон IS540.2. Главная его особенность — сменная батарея на 4400 мА/ч.

Устройство работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm QCM6490. Также гаджет оснащён 6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и крепким защитным стеклом Corning Gorilla 3. Ещё смартфон имеет основную камеру с автофокусом на 48 Мп и фронтальную камеру на 5 Мп.

Ко всему прочему, Nokia IS540.2 соответствует степени защиты по стандарту IP68. Смартфон поддерживает модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Производитель оборудовал девайс 8 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Устройство также предложит слоты для двух SIM-карт (Nano-SIM + eSIM).

Стоимость и дата выхода Nokia IS540.2 пока не раскрываются.

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