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Вышел трейлер драмы «Большая гонка. Ауди против Лянчи» с Даниэлем Брюлем

Вышел трейлер драмы «Большая гонка. Ауди против Лянчи» с Даниэлем Брюлем
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Компания «Атмосфера Кино» представила дублированный трейлер драматического фильма «Большая гонка. Ауди против Лянчи». Главные роли в картине исполнили Даниэль Брюль, Рикардо Скамарчо и Фолькер Брух.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат Recorded Picture Company.

Фильм расскажет историю противостояния немецкой «Ауди» и итальянской «Лянчи» на чемпионате мира по ралли 1983 года. Это битва двух концернов, двух философий и двух легендарных машин, за рулём которых сидели лучшие в мире пилоты.

Режиссёром картины выступил Стефано Мордини («Невидимый свидетель», «Католическая школа»). Места продюсеров разделили Риккардо Скамарчо и Джереми Томас.

Премьера ленты в российском прокате состоится 18 января 2024 года.

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