Состоялась премьера «Аквамена 2» — киновселенная DC Зака Снайдера официально завершена

20 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» с Джейсоном Момоа. Фильм продолжает события первой части и рассказывает о новых приключениях Артура Карри, умеющего передвигаться в воде со сверхзвуковой скоростью и общаться с морскими обитателями.

Вместе с выходом картины завершилась целая эпоха киновселенной DC, которая стартовала в 2013 году с выходом «Человека из стали» Зака Снайдера. За последние 10 лет по франшизе вышло 16 фильмов и один телесериал — «Миротворец» Джеймса Ганна.

Таким образом, это конец эры для Супермена Генри Кавилла, Чудо-женщины Галь Гадот, Бэтмена Бена Аффлека, Аквамена Джейсона Момоа, Флэша Эзры Миллера и Киборга Рэя Фишера.

Список фильмов и сериалов киновселенной DC

«Человек из стали» (2013)

«Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)

«Отряд самоубийц» (2016)

«Чудо-женщина» (2017)

«Лига Справедливости» (2017)

«Аквамен» (2018)

«Шазам!» (2019)

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020)

«Чудо-женщина 1984» (2020)

«Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)

«Миротворец» (2022)

«Чёрный Адам» (2022)

«Шазам! Ярость богов» (2023)

«Флэш» (2023)

«Синий Жук» (2023)

«Аквамен и потерянное царство» (2023)

За перезапуск киновселенной отвечает именно Джеймс Ганн. Его первая картина — «Супермен: Наследие» — выйдет 11 июля 2025 года. Актёры из предыдущей франшизы уже не появятся в новой киновселенной, хотя Джейсон Момоа намекает, что ещё обязательно вернётся.