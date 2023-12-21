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Состоялась премьера «Аквамена 2» — киновселенная DC Зака Снайдера официально завершена

Состоялась премьера «Аквамена 2» — киновселенная DC Зака Снайдера официально завершена
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20 декабря состоялась мировая премьера фильма «Аквамен и потерянное царство» с Джейсоном Момоа. Фильм продолжает события первой части и рассказывает о новых приключениях Артура Карри, умеющего передвигаться в воде со сверхзвуковой скоростью и общаться с морскими обитателями.

Вместе с выходом картины завершилась целая эпоха киновселенной DC, которая стартовала в 2013 году с выходом «Человека из стали» Зака Снайдера. За последние 10 лет по франшизе вышло 16 фильмов и один телесериал — «Миротворец» Джеймса Ганна.

Таким образом, это конец эры для Супермена Генри Кавилла, Чудо-женщины Галь Гадот, Бэтмена Бена Аффлека, Аквамена Джейсона Момоа, Флэша Эзры Миллера и Киборга Рэя Фишера.

Список фильмов и сериалов киновселенной DC

  • «Человек из стали» (2013)
  • «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (2016)
  • «Отряд самоубийц» (2016)
  • «Чудо-женщина» (2017)
  • «Лига Справедливости» (2017)
  • «Аквамен» (2018)
  • «Шазам!» (2019)
  • «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (2020)
  • «Чудо-женщина 1984» (2020)
  • «Лига справедливости Зака Снайдера» (2021)
  • «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)
  • «Миротворец» (2022)
  • «Чёрный Адам» (2022)
  • «Шазам! Ярость богов» (2023)
  • «Флэш» (2023)
  • «Синий Жук» (2023)
  • «Аквамен и потерянное царство» (2023)

За перезапуск киновселенной отвечает именно Джеймс Ганн. Его первая картина — «Супермен: Наследие» — выйдет 11 июля 2025 года. Актёры из предыдущей франшизы уже не появятся в новой киновселенной, хотя Джейсон Момоа намекает, что ещё обязательно вернётся.

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