Вышел трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» от Ильи Учителя

Компания «Наше кино» представила трейлер экранизации сказки «Летучий корабль» от режиссёра Ильи Учителя («Огни большой деревни», «Стрельцов»).

Видео доступно на YouTube-канале «Наше кино». Права на видео принадлежат «Наше кино».

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская («Тетрис»).

Премьера ленты состоится 7 марта 2024 года.