Вышла вторая серия пятого сезона сериала «Трудные подростки»

21 декабря состоялась премьера второй серии пятого сезона сериала «Трудные подростки». Новый эпизод доступен для просмотра в онлайн-кинотеатре Wink.

Продолжение завершит историю бывшего футболиста Антона Ковалёва, который выходит из тюрьмы после двух лет отсидки и начинает тренировать старшеклассников в центре помощи трудным подросткам. В последнем сезоне Ковалёв уходит работать в профессиональную команду, став злейшим врагом для своих бывших подопечных.

Главные роли в продолжении вновь исполнили Никита Волков, Глеб Калюжный и Ингрид Олеринская. Ещё в шоу сыграли Владимир Гарцунов, Анастасия Крылова, Александр Лыков и другие.

В пятый сезон войдёт 12 эпизодов — они будут выходить каждую неделю по четвергам. Финал сериала состоится уже 29 февраля.