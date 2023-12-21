Инсайдер раскрыл характеристики смартфона Samsung Galaxy S24

Техноблогер Эван Бласс опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) обратный отсчёт до начала презентации Samsung Galaxy Unpacked 2024. Судя по таймеру, мероприятие пройдёт 18 января — на нём компания должна будет полноценно анонсировать линейку Galaxy S24.

Фото: Evan Blass/X (РАНЕЕ TWITTER)

Ко всему прочему, Бласс раскрыл полные технические характеристики всех гаджетов из серии. Всего их будет три: Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Все смартфоны будут работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy S24 Ultra получит динамический 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой HDR10 +, максимальной яркостью в 2600 нит и защитой Gorilla Glass.

Ожидается, что линейка гаджетов поступит в продажу в феврале.