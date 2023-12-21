Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

20 лучших новых сериалов 2023 года по версии Metacritic

20 лучших новых сериалов 2023 года по версии Metacritic
Аудио-версия:
Комментарии

Редакция агрегатора Metacritic собрала 20 лучших сериалов 2023 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали именно те шоу, которые дебютировали в этом году и получили наиболее высокий балл на сайте.

На первом месте расположилось шоу «Заплутавшие», на втором — «Грызня», а на третьем — документальный мини-сериал Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York.

Лучшие новые сериалы 2023 года по версии Metacritic

  1. «Заплутавшие» — 88 баллов
  2. «Грызня» — 86 баллов
  3. Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов
  4. Dreaming Whilst Black — 85 баллов
  5. «Я – Дева» — 85 баллов
  6. «Покерфейс» — 84 балла
  7. «Одни из нас» — 84 балла
  8. The American Buffalo — 84 балла
  9. «Украденная молодость» — 83 балла
  10. «Маленький огонёк» — 83 балла
  11. «Канк на Земле» — 82 балла
  12. «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла
  13. «Выгодное предложение» — 82 балла
  14. Telemarketers — 81 балл
  15. «Билл Расселл: Легенда» — 80 баллов
  16. Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов
  17. -
  18. «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов
  19. «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов
  20. «Связанные насмерть» — 79 баллов
Материалы по теме
10 лучших фильмов 2023 года по версии IGN
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android