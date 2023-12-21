20 лучших новых сериалов 2023 года по версии Metacritic
Редакция агрегатора Metacritic собрала 20 лучших сериалов 2023 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали именно те шоу, которые дебютировали в этом году и получили наиболее высокий балл на сайте.
На первом месте расположилось шоу «Заплутавшие», на втором — «Грызня», а на третьем — документальный мини-сериал Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York.
Лучшие новые сериалы 2023 года по версии Metacritic
- «Заплутавшие» — 88 баллов
- «Грызня» — 86 баллов
- Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов
- Dreaming Whilst Black — 85 баллов
- «Я – Дева» — 85 баллов
- «Покерфейс» — 84 балла
- «Одни из нас» — 84 балла
- The American Buffalo — 84 балла
- «Украденная молодость» — 83 балла
- «Маленький огонёк» — 83 балла
- «Канк на Земле» — 82 балла
- «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла
- «Выгодное предложение» — 82 балла
- Telemarketers — 81 балл
- «Билл Расселл: Легенда» — 80 баллов
- Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов
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- «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов
- «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов
- «Связанные насмерть» — 79 баллов
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