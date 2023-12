20 лучших новых сериалов 2023 года по версии Metacritic

Редакция агрегатора Metacritic собрала 20 лучших сериалов 2023 года. Стоит отметить, что в рейтинг попали именно те шоу, которые дебютировали в этом году и получили наиболее высокий балл на сайте.

На первом месте расположилось шоу «Заплутавшие», на втором — «Грызня», а на третьем — документальный мини-сериал Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York.

Лучшие новые сериалы 2023 года по версии Metacritic

«Заплутавшие» — 88 баллов «Грызня» — 86 баллов Last Call: When a Serial Killer Stalked Queer New York — 85 баллов Dreaming Whilst Black — 85 баллов «Я – Дева» — 85 баллов «Покерфейс» — 84 балла «Одни из нас» — 84 балла The American Buffalo — 84 балла «Украденная молодость» — 83 балла «Маленький огонёк» — 83 балла «Канк на Земле» — 82 балла «Скотт Пилигрим жмёт на газ» — 82 балла «Выгодное предложение» — 82 балла Telemarketers — 81 балл «Билл Расселл: Легенда» — 80 баллов Everyone Else Burns и Mayflies — 80 баллов - «Лживая взрослая жизнь» — 79 баллов «Правосудие: Первобытный город» — 79 баллов «Связанные насмерть» — 79 баллов