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Apple возобновила съёмки второго сезона сериала «Укрытие»

Apple возобновила съёмки второго сезона сериала «Укрытие»
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Издание Collider сообщило, что Apple возобновила съёмки второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Напомним, в июле компании пришлось заморозить производство продолжения из-за бушующих в Голливуде забастовок.

В «Укрытии» история разворачивается вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс и Тим Роббинс.

Первый сезон «Укрытия» доступен для просмотра в Apple TV+. Ранее предполагалось, что премьера продолжения состоится осенью 2024 года. Однако вполне вероятно, что компания могла сдвинуть сроки релиза на более поздний срок.

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