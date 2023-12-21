Издание Collider сообщило, что Apple возобновила съёмки второго сезона сериала «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон. Напомним, в июле компании пришлось заморозить производство продолжения из-за бушующих в Голливуде забастовок.

В «Укрытии» история разворачивается вокруг 10-тысячного поселения, которое живёт на 144 этажах глубоко под землёй. Это общество считает, что поверхность токсична и уже не приспособлена для жизни, однако не все согласны с этой теорией. В сериале центральных героев играют Ребекка Фергюсон, Рашида Джонс и Тим Роббинс.

Первый сезон «Укрытия» доступен для просмотра в Apple TV+. Ранее предполагалось, что премьера продолжения состоится осенью 2024 года. Однако вполне вероятно, что компания могла сдвинуть сроки релиза на более поздний срок.