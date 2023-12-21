Инсайдер слил три бесплатные игры из новогодней раздачи Epic Games Store

Инсайдер billbil-kun поделился своими прогнозами насчёт новогодней раздачи Epic Games Store. По словам информатора, сегодня в цифровом магазине геймеры смогут бесплатно забрать кликер Melvor Idle.

29 декабря в Epic Games Store должна пройти раздача Snakebird Complet — ремастера головоломок Snakebird и Snakebird Primer. Также billbil-kun заявил, что 2 января с вероятностью 30% игроки смогут забрать хардкорный платформер Celeste.

Ежедневная раздача будет проходить до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

Вдобавок сейчас в EGS стартовала большая новогодняя распродажа — там не только скидки, но ещё и купоны на дополнительную скидку в 33% и повышенный кешбэк в 10%.