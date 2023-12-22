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Серверы скандальной The Day Before закроют 22 января 2024 года

Серверы скандальной The Day Before закроют 22 января 2024 года
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Разработчики скандальной игры The Day Before из студии Fntastic объявили, что закроют серверы шутера уже 22 января 2024 года.

Мы с сожалением сообщаем вам, что Fntastic официально прекратила свою деятельность. Серверы будут отключены 22 января 2024 года. Мы выражаем нашу благодарность сообществу за поддержку на протяжении всего существования проекта. К сожалению, кроме закрытия проекта у нас больше нет другого выбора.

The Day Before представляли как масштабный ММО-шутер, который был похож на The Division от Ubisoft, Rust, DayZ и Escape from Tarkov. В итоге игру разгромили критики и игроки, после чего студию Fntastic решили закрыть.

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