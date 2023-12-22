Пользователи PlayStation всё же не потеряют доступ к контенту от Discovery

В начале декабря Sony сообщила, что уже 31 декабря пользователи PlayStation потеряют доступ к приобретённому цифровому контенту от канала Discovery. Ситуация затронула бы в основном реалити-шоу в духе «Разрушители легенд», «Сквозь пространство и время с Морганом Фрименом» и другие подобные проекты.

Спустя несколько недель Sony объявила, что ей удалось договориться с Warner Bros., поэтому пользователи всё же смогут посмотреть ранее приобретённый контент благодаря некому обновлённому договору. В СМИ отметили, что японская корпорация заключила договор сразу на 30 месяцев — в ближайшие два с половиной года пользователям PlayStation можно не бояться потерять купленный контент.

Тем временем юзеры отреагировали на ситуацию крайне негативно. Они напомнили, что весь цифровой контент так или иначе им не принадлежит, поэтому призвали покупать фильмы, сериалы и реалити-шоу исключительно на физических носителях.