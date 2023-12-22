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Sony потребовала у юзеров удалить слитое демо Росомахи через провайдеров

Sony потребовала у юзеров удалить слитое демо Росомахи через провайдеров
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Пару дней назад хакеры получили доступ к материалам студии Insomniac Games, авторов «Человека-паука» и «Человека-паука 2». Злоумышленники слили в Сеть все материалы, связанные с игрой про Росомаху, и планы команды вплоть до 2032 года.

Фото: PC_Focus/X (ранее Twitter)

Оказалось, Sony моментально отреагировала на утечку и потребовала у юзеров удалить слитое демо Росомахи через провайдеров. К примеру, провайдер Comcast сообщил своему клиенту, что компания зафиксировала нарушение авторских прав (DMCA), произошедшее с его IP-адреса.

Comcast предупредила, что учётную запись пользователя могут заблокировать, если он будет загружать и использовать слитые файлы. Для избежания потенциальных проблем провайдер порекомендовал удалить слитый билд игры со всех устройств сети.

Информация из слива
Утечка: детали игры про Росомаху, спин-офф про Венома и будущие планы Insomniac Games
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