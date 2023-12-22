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«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на Okko в 2023 году

«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на Okko в 2023 году
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Онлайн-кинотеатр Okko поделился статистикой за 2023 год. Оказалось, что самым популярным фильмом по количеству уникальных зрителей в сервисе стал «Чебурашка».

Фото: Okko

На втором месте расположилась комедийная драма «Непослушник 2», а на третьем — «Непослушная». Также в подборку попали «Джон Уик 4» и «Гипонтик».

Самые популярные фильмы по количеству уникальных зрителей на Okko в 2023 году

  1. «Чебурашка»
  2. «Непослушник 2»
  3. «Непослушная»
  4. «Вызов»
  5. «Кентавр»
  6. «Баба Яга спасает мир»
  7. «Жанна Дюбарри»
  8. «Джон Уик 4»
  9. «Гипнотик»
  10. «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Ко всему прочему, в число проектов, сумевших привлечь наибольшее количество новых пользователей, оказались «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».

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