«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на Okko в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Okko поделился статистикой за 2023 год. Оказалось, что самым популярным фильмом по количеству уникальных зрителей в сервисе стал «Чебурашка».

Фото: Okko

На втором месте расположилась комедийная драма «Непослушник 2», а на третьем — «Непослушная». Также в подборку попали «Джон Уик 4» и «Гипонтик».

Самые популярные фильмы по количеству уникальных зрителей на Okko в 2023 году

«Чебурашка» «Непослушник 2» «Непослушная» «Вызов» «Кентавр» «Баба Яга спасает мир» «Жанна Дюбарри» «Джон Уик 4» «Гипнотик» «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Ко всему прочему, в число проектов, сумевших привлечь наибольшее количество новых пользователей, оказались «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».