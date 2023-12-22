«Чебурашка» стал самым популярным фильмом на Okko в 2023 году
Онлайн-кинотеатр Okko поделился статистикой за 2023 год. Оказалось, что самым популярным фильмом по количеству уникальных зрителей в сервисе стал «Чебурашка».
Фото: Okko
На втором месте расположилась комедийная драма «Непослушник 2», а на третьем — «Непослушная». Также в подборку попали «Джон Уик 4» и «Гипонтик».
Самые популярные фильмы по количеству уникальных зрителей на Okko в 2023 году
- «Чебурашка»
- «Непослушник 2»
- «Непослушная»
- «Вызов»
- «Кентавр»
- «Баба Яга спасает мир»
- «Жанна Дюбарри»
- «Джон Уик 4»
- «Гипнотик»
- «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Ко всему прочему, в число проектов, сумевших привлечь наибольшее количество новых пользователей, оказались «Волшебный участок», «Открытый брак», «Предпоследняя инстанция» и «Манюня».
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