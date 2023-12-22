Вышел ролик про создание фильма «Феррари» с Адамом Драйвером

Вышел ролик про создание фильма «Феррари» с Адамом Драйвером. Стоит отметить, что видео переведено на русский язык.

В нём показаны кадры со съёмок и интервью с режиссёром картины Майклом Манном («Схватка», «Последний из могикан»). Постановщика четырежды номинировали на премию «Оскар».

Действия ленты развернутся в 1957 году, когда Феррари решает семейные проблемы и готовится к гонке Mille Miglia. Помимо Драйвера, в актёрский состав вошли Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Габриэль Леоне, Сара Гадон, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя и другие.

Фильм «Феррари» официально добрался до российского проката уже 21 декабря. Фильм доступен для просмотра в большинстве кинотеатров страны с русским дубляжом.