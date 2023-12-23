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Актёр озвучки Геральта заявил об опасности ИИ в озвучке игр

Актёр озвучки Геральта заявил об опасности ИИ в озвучке игр
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Недавно актёр озвучки Геральта в играх CD Projekt RED Даг Кокл дал очередное интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора речь зашла об ИИ и нейросетях. По словам Кокла, он с опасением относится к применению искусственного интеллекта в озвучке игр.

Он уверен, что использование ИИ будет неизбежно нарастать, однако актёра беспокоят люди, которые смогут применять нейросети в плохих целях. В качестве примера он привёл фейковые видео с политиками.

Люди уже используют ИИ, чтобы создавать голоса NPC и подобное. Печально, что всё это воссоздано на основе настоящих человеческих голосах. То есть, они берут чей-то голос, помещают его в свою базу данных, оцифровывают и используют, чтобы озвучивать вещи, которые этот человек никогда не говорил. В этом есть что-то неэтичное, и сейчас ведётся очень много споров на этот счёт.

Ещё Даг Кокл заявил, что даже если голоса воссоздают энтузиасты в своих бесплатных модификациях, то это «фактически лишает дохода» актёров озвучки. Кокл отметил, что не хочет «наказывать» моддеров, но всё равно считает нужным обозначить этические границы.

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