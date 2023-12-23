Авторы «Смуты» рассказали о Юрии Милославском в образе стрельца

Разработчики исторической «Смуты» из российской Cyberia Nova опубликовали в телеграм-канале игры новый пост. В нём авторы тайтла рассказали о Юрии Милославском в образе стрельца.

Фото: CYBERIA NOVA

В данном облике арсенал главного героя будет состоять из сабли и бердыша. Протагонист облачён в красный ферязь и ботинки, а на голове носит меховую шапку.

Стрельцы — государственные лица, поэтому к ним относятся с уважением во многих местах. Однако во время путешествий стоит быть осторожным, поскольку разбойники будут нападать на «государева человека» с особым остервенением.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.