Эксперты назвали игры с худшей оптимизацией за 2023 год
Издание DSOGaming подвело итоги 2023 года и составило антирейтинг игр с худшей оптимизацией. К сожалению, их оказалось предостаточно даже среди крупных проектов.
На первом месте расположилась градостроительная стратегия Cities Skylines 2, на втором — шутер Immortals of Aveum, а тройку замкнула — Wo Long: Fallen Dynasty.
Топ-6 игр с худшей оптимизацией за 2023 год от DSOGaming
- Cities Skylines 2 от Paradox Interactive
- Immortals of Aveum от Ascendant Studios
- Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja
- Wild Hearts от Omega Force
- The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment GmbH
- Wanted: Dead от Soleil
Журналисты отдельно отметили, что при составлении топа они оценивали последние версии игр, а не их релизное состояние.
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