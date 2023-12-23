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Эксперты назвали игры с худшей оптимизацией за 2023 год

Эксперты назвали игры с худшей оптимизацией за 2023 год
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Издание DSOGaming подвело итоги 2023 года и составило антирейтинг игр с худшей оптимизацией. К сожалению, их оказалось предостаточно даже среди крупных проектов.

На первом месте расположилась градостроительная стратегия Cities Skylines 2, на втором — шутер Immortals of Aveum, а тройку замкнула — Wo Long: Fallen Dynasty.

Топ-6 игр с худшей оптимизацией за 2023 год от DSOGaming

  1. Cities Skylines 2 от Paradox Interactive
  2. Immortals of Aveum от Ascendant Studios
  3. Wo Long: Fallen Dynasty от Team Ninja
  4. Wild Hearts от Omega Force
  5. The Lord of the Rings: Gollum от Daedalic Entertainment GmbH
  6. Wanted: Dead от Soleil

Журналисты отдельно отметили, что при составлении топа они оценивали последние версии игр, а не их релизное состояние.

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