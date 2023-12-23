Опубликованы новые кадры из второй части «Мятежной луны»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали два новых кадра из второй части «Мятежной луны». Сиквел получил подзаголовок «Дарующий шрамы».

На первой фотографии изображены генерал-гладиатор Тит и благородный воин Тарак в разгар сражения, а на второй — члены королевской семьи. По словам режиссёра Зака Снайдера, продолжение по большей части расскажет о том, что действительно произошло с королевской семьёй и какую роль в их судьбе сыграла героиня Кора.

Напомним, сюжет первой «Мятежной луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу и многие другие

Премьера фильма «Мятежная луна: Дарующий шрамы» состоится 19 апреля 2024 года.

Новые кадры

Фото: Entertainment Weekly/Netflix