Режиссёр сериала «Слово пацана» намекнул на выход продолжения

Ещё 2 декабря режиссёр сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников принял участие в телепередаче «Центральное телевидение». В ходе разговора с ведущим Крыжовников намекнул, что шоу получит продолжение.

Вот мой соавтор, Андрей Золотарёв — он очень хочет. Он говорит, что у «Крёстного отца» три части.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Все восемь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на Wink и START. Ранее по поводу второго сезона высказался актёр Вячеслав Копейкин, сыгравший в шоу Валеру Турбо. Также он поблагодарил всех зрителей и отметил, что сериал очень многое ему дал.