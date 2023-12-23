Семья Кевина из фильма «Один дома» входила в 1% самых богатых людей Чикаго

Журналисты издания The New York Times решили узнать, насколько богатой была семья Кевина МакКаллистера из фильма «Один дома». Напомним, в картине родители Кевина владели огромным домом из красного кирпича, в котором были пять спален, четыре ванные комнаты, зимний сад и отдельный гараж.

Для консультации по этому вопросу журналисты пообщались с экономистами из Федерального резервного банка Чикаго.

В 1990 году дом могли себе позволить только 1% самых богатых домохозяйств Чикаго, и, по мнению экономистов Федерального резервного банка Чикаго, так будет и сегодня. Дом был доступен семье с доходом в $ 305 тыс. в 1990 году (~ $ 665 тыс. долларов в 2022 году).

Сегодня сервис Zillow оценивает этот дом почти в $ 2,4 млн (~ 220 млн рублей), поэтому его приобретение по-прежнему может позволить только 1% самых богатых людей Чикаго.

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода фильма Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.