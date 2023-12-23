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В Android 14 появится опция проверки износа батареи — как на iPhone

В Android 14 появится опция проверки износа батареи — как на iPhone
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По данным издания Android Authority, в ОС Android 14 появится функция отслеживания состояния батареи. Она будет показывать актуальную ёмкость аккумулятора после многочисленных подзарядок смартфона.

Так, опцию уже обнаружили в бета-версии Android 14 QPR2. Сейчас в ней пока нет индикатора реального состояния батареи, однако программный код предполагает её появление уже после официального обновления. Судя по нему, пользователи смогут увидеть оценочный процент заряда батареи по сравнению с показателем в самом начале эксплуатации.

Износ батареи уже используют смартфоны Apple — на iPhone функция доступна во всех последних версиях iOS. Пользователи гаджетов «яблочной» компании могут в любой момент проверить состояние аккумулятора в настройках своего гаджета.

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